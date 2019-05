Händel-Festspiele starten mit Opernpremiere

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Mit einer Opernpremiere über Julius Cäsar beginnen heute die Händel-Festspiele in Halle. Zuvor werde eine Feierstunde vor dem Denkmal des Barockmusikers Georg Friedrich Händel (1685-1759) auf dem Marktplatz der Stadt veranstaltet, teilten die Organisatoren mit. Bis zum 16. Juni stemmen den Angaben zufolge rund 1000 Künstler aus der ganzen Welt an 22 Orten mehr als 100 Veranstaltungen. Das Motto "Empfindsam, heroisch, erhaben - Händels Frauen" deute unter anderem auf die Zusammenarbeit Händels mit etlichen Sängerinnen und Tänzerinnen hin, hieß es. Allein in seinen Opern tauchten demnach rund 100 Frauenfiguren auf. Jedes Jahr besuchen Zehntausende Musikliebhaber die Händel-Festpiele.