Mehr als 220 junge Musiker spielen in Gotha um die Wette

Gotha (dpa/th) - Musikfreunde können in Gotha ein Wochenende lang den Musikernachwuchs Thüringens erleben. Mehr als 220 Jugendliche und junge Erwachsene nehmen vom 22. bis zum 24. März in der Residenzstadt am Landeswettbewerb "Jugend musiziert" teil, wie das Stadt-, Kultur- und Tourismusmarketing Gothas am Donnerstag mitteilte. Dort können sich die 12- bis 23-Jährigen für die Teilnahme am Bundeswettbewerb im Juni in Halle (Saale/Sachsen-Anhalt) qualifizieren. Vorher haben sie sich in Regionalwettbewerben durchgesetzt.

Vorgespielt wird an verschiedenen Orten und in verschiedenen Kategorien. So zählt neben "Violine" laut Mitteilung etwa "Akkordeon" zu den beliebten Kategorien in Thüringen. Aber auch Kandidaten, die aus dem Genre Pop vorsingen, sind dabei. Besucher können die öffentlichen Wettbewerbe kostenfrei verfolgen.