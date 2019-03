Schostakowitsch Tage mit verlängertem Programm zum Jubiläum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Gohrisch (dpa/sn) - Die Internationalen Schostakowitsch Tage in Gohrisch (Sächsische Schweiz) überraschen ihr Publikum bei der 10. Ausgabe mit einem verlängerten Programm. Vom 20. bis 23. Juni werde in der Konzertscheune vier statt der bisherigen drei Tage lang musiziert, kündigte der Künstlerische Leiter Tobias Niederschlag am Donnerstag an. Am Vorabend gibt es zudem im Dresdner Kulturpalast ein Sonderkonzert der Sächsischen Staatskapelle anlässlich der Festtage. Inhaltlich werden Werken von Dmitri Schostakowitsch diesmal vor allem Stücke von Sergej Prokofjew und Igor Strawinsky zur Seite gestellt. In Gohrisch kann man auf den Spuren Schostakowitschs wandeln, der zwei Mal in dem Kurort zu Gast war und hier auch komponierte.