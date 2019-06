Uni Freiburg erhält große Fansammlung zu Pink Floyd

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Die Universität Freiburg hat eine einzigartige Fansammlung zur legendären Band Pink Floyd erhalten. Es handele sich hauptsächlich um akribisch zusammengetragene Schrift- und Bildquellen eines leidenschaftlichen Fans der britischen Rock-Gruppe, sagte Christofer Jost vom Zentrum für Populäre Kultur und Musik (ZPKM) am Dienstag.

Darunter seien in 27 Ordnern abgeheftete Berichte aus Zeitschriften, Magazinen und Zeitungen; außerdem Plakate und Originaltickets sowie rund 500 Videokassetten von Konzertmitschnitten oder Fernsehaufzeichnungen. Der vor einigen Jahren verstorbene Sammler Rolf Ossenberg sei in Deutschland als Experte für Pink Floyd bekannt und eine zentrale Figur in der Fanszene gewesen. Der Fundus müsse nun gesichtet und dokumentiert werden, sagte Jost.

Die Kollektion zu Pink Floyd ist eine Schenkung an die Universität und bereits die zweite bedeutende Sammlung zu einer populären Band, die das ZPKM erforschen darf: Erst 2017 erhielten die Freiburger Experten ein großes Archiv eines Fans der Rolling Stones als Leihgabe für zehn Jahre.