Frankfurt/Main (dpa) - Der langjährige Chefdirigent der Konzerte im Frankfurter Palmengarten, Helmut Steinbach, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau Erika Steinbach, Leiterin der AfD-nahen Erasmus-Stiftung, am Samstag auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Helmut Steinbach war 40 Jahre Bestandteil des Frankfurter Musiklebens und dirigierte in dieser Zeit mehrere Tausend Konzerte in der Mainmetropole. Er starb am Dienstag, wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag.

Der am 18. Januar 1929 im rheinland-pfälzischen Altenkirchen geborene Musiker kam 1943 nach Frankfurt. Fünf Jahre später gründete er gemeinsam mit anderen Künstlern das Frankfurter Jugend-Symphonie-Orchester. Von 1955 bis Ende 1994 war Steinbach Chefdirigent der Konzerte im Palmengarten.

Neben großen klassischen und romantischen Werken galt sein Interesse auch selten gespielten Kompositionen und zeitgenössischer Musik. 2003 zog sich Steinbach aus dem Konzertleben zurück. Er war seit 1972 mit Erika Steinbach verheiratet, der langjährigen Präsidentin des Bundes der Vertriebenen.