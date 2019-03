Kann Frei.Wild in Flensburg auftreten? Fall fürs Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Ein in Flensburg geplantes Konzert der umstrittenen Südtiroler Rockband Frei.Wild beschäftigt heute das Flensburger Landgericht. Der Deutschrock-Gruppe wird von Kritikern eine Nähe zur rechten Szene vorgeworfen, was die Band bestreitet. Konkret streiten ein Konzertveranstalter und der Betreiber der Veranstaltungshalle darüber, ob der Hallenbetreiber verpflichtet ist, die Flens-Arena für das Konzert am 20. April zur Verfügung zu stellen. Der Hallenbetreiber erklärte, ein Mietvertrag sei noch nicht zustande gekommen, jedenfalls stehe ihm aber das Recht zu, sich vom Vertrag wieder zu lösen. Dies sieht der Konzertveranstalter anders. Er beantragt den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Ob am Freitag noch eine Entscheidung der 2. Zivilkammer verkünde wird, war zunächst unklar.

Gegen das Frei.Wild-Konzert hat sich viel Widerstand in Flensburg geregt. Auch für Freitag haben verschiedene Gruppen dazu aufgerufen, ab 10.30 Uhr vor dem Landgericht "bunt und friedlich" zu zeigen, "dass es ein breit getragen Anliegen ist, Nationalismus keine Bühne zu bieten".