Rekord-Sommer beschert Festspielen hohe Zuschauerzahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eutin (dpa/lno) - Der trockene und heiße Sommer hat den Eutiner Festspielen die beste Spielzeit seit mehr als zehn Jahren beschert. 33 000 Zuschauer sahen die insgesamt 19 Aufführungen auf der Seebühne im Park des Eutiner Schlossparkes, wie der Geschäftsführer der Festspiele, Falk Herzog, am Donnerstag sagte. Damit hätten die Eutiner Festspiele ihre angestammte Position als Leuchtturm in der norddeutschen Kulturlandschaft zurückerobert.

Als Gründe für den außergewöhnlichen Publikumszuspruch nannte er neben dem Wetter auch die in diesem Jahr erstmals mögliche direkte Buchbarkeit der Plätze im Internet. Anfang Mai seien bereits 13 000 Karten verkauft gewesen, sagte Herzog. In der gesamten Spielzeit 2017 wurden nur rund 15 000 Karten abgesetzt.

Zugleich warnte Herzog davor, die Festspiele schon für dauerhaft gesichert zu halten. Es bestehe erheblicher Investitionsbedarf in die Infrastruktur. Außerdem müsse eine Rücklage für mögliche Wetterrisiken geschaffen werden, sagte er.

Die Spielzeit geht am Freitag (20.00 Uhr) mit einem Galaabend zu Ende. Im nächsten Jahr stehen das Musical "Kiss me Kate" von Cole Porter und Giuseppe Verdis Oper "Un Ballo in Maschera" ("Ein Makenball") auf dem Programm. Premiere ist am 28. Juni.