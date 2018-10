Finanzspritze für die Optik der Bachwochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Rund 92 500 Euro für eine Generalüberholung der Optik von Plakaten, Broschüren und mehr unterstützt das Wirtschaftsministerium die Thüringer Bachwochen. Das Geld komme aus dem Landesprogramm für Tourismus, teilte das Ministerium von Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag mit. Damit solle die Vermarktung des laut Ministerium größten Festivals klassischer Musik in Thüringen gestärkt werden. In diesem Jahr zählte das mehrwöchige Festival zu Ehren des in Eisenach geborenen Barockkomponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) etwa 18 000 Besucher.

Fast die Hälfte der Besucher komme aus anderen Bundesländern, knapp zehn Prozent aus dem Ausland, hieß es beim Ministerium. Die Gelder sollen vor allem für ein neues Erscheinungsbild des Festivals etwa auf Flyern fließen. Aber auch der Auftritt im Internet solle verstärkt werden.

Im kommenden Jahr widmet sich das Festival vom 12. April bis zum 5. Mai 2019 unter dem Motto "Bach, der Konstrukteur" dem Bauhaus-Jubiläum. Im April vor 100 Jahren wurde die berühmte Design- und Kunstschule in Weimar gegründet. Zum Programm soll dann unter anderem eine multimediale Veranstaltung zum mathematischen Kosmos von Bachs Musik gehören.