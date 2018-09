16 000 Besucher bei Achava-Festival: Fest in Kirche verlegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Heftiger Regen hat die Besucherbilanz des Achava-Festivals in Erfurt getrübt. Insgesamt zählten die Veranstalter bei den Festspielen mit mehr als 30 Programmpunkten 16 000 Gäste. "Im vergangenen Jahr waren es rund 19 000", sagte Intendant Martin Kranz vor dem Abschlusskonzert am Sonntag.

Einen Grund für die geringere Besucherzahl sah er im verregneten Straßenfest, das im Vorjahr etwa 12 000 Menschen zur Krämerbrücke zog. "Dieses Jahr haben wir dann kurzerhand die Vereinsstände, die Kulinarik und auch die Konzerte in die Peterskirche verlegt - dorthin kamen immerhin 4000 Besucher", so Kranz.

Die einzelnen Künstler hätten sich in der Kirche dann dazu entschlossen, gemeinsam zu musizieren. "Dabei wurde die Idee von Achava ganz deutlich", erklärte Kranz. Das hebräische Wort "Achava" lässt sich mit "Brüderlichkeit" übersetzen. Das jüdisch geprägte Festival betont den interreligiösen und interkulturellen Dialog.

Neben dem Eröffnungskonzert sei etwa der Auftritt der jungen jüdischen A-cappella-Gruppe Maccabeats aus New York ausverkauft gewesen. "Es war der erste Auftritt der Jungs in Deutschland", sagte Kranz. Auch die beiden Ausstellungen in der Kunsthalle und in der Peterskirche seien sehr gut besucht gewesen.

Im kommenden Jahr sollen die Schwerpunkte des Festivals nach Eisenach und Weimar verlegt werden.