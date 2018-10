Finale: Tote Hosen beenden Tournee in Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Toten Hosen beenden heute Abend in Düsseldorf vor 45 000 Menschen ihre Tournee zum Album "Laune der Natur". Das Konzert in der Düsseldorfer Arena ist seit Monaten ausverkauft. Die Tournee dauerte eineinhalb Jahre. Insgesamt haben 1,3 Millionen Menschen die Band in dieser Zeit live bei insgesamt 56 Auftritten gesehen.

Für das Finale haben sich die Düsseldorfer Rocker Verstärkung geholt: Als Vorgruppen treten Massendefekt (17.30), Feine Sahne Fischfilet (18.20) und Billy Talent (19.20) auf.

Seit 36 Jahren gibt es die Band. "Das Ende steht nicht unmittelbar bevor", hatte Sänger Campino am Donnerstag versichert. "Wir befinden uns in der Verlängerung, aber das ist kein Grund, traurig zu sein. Wir führen ja 3:1."