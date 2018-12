Dem Nachwuchs eine Bühne: Preise für Jazz- und Rockprogramm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Landesmusikrat hat elf Bühnen in Nordrhein-Westfalen für ihr herausragendes Jazz- und Rock-Programm ausgezeichnet. 25 000 Euro und damit der höchste Preis ging an das domicil in Dortmund, wie der Landesmusikrat am Montag mitteilte. Jeweils 20 000 Euro bekamen Loft/2nd Floor in Köln, der Bunker Ulmenwall in Bielefeld und das Loch in Wuppertal. Ausgezeichnet mit jeweils 10 000 Euro wurden das Schauspielhaus in Bergneustadt, die Black Box im Cuba in Münster, der ort/Peter Kowald Gesellschaft e.V. in Wuppertal, die Klangbrücke in Aachen, die Altstadtschmiede in Recklinghausen sowie die Jazzschmiede und das ZAKK in Düsseldorf. Die mit dem NRW-Kulturministerium vergebenen Preise würdigen den Einsatz für den Jazz- und Rocknachwuchs sowie für regionale Bands.