Dresden (dpa/sn) - Für drei Weihnachtskonzerte in der Dresdner Annenkirche treffen eine der ältesten Bergsteigerchöre Europas - die Dresdner "Bergfinken" - und die für ihr Engagement für Flüchtlinge ausgezeichnete Brass-Band "Banda Internationale" aufeinander. Unter dem Motto "Weihnachten in aller Welt" sind am 7. und 8. Dezember arabische und jiddische, aber auch traditionelle Bergsteigerlieder und klassische Weihnachtslieder zu hören. Die Idee für die Zusammenarbeit hatte Chorleiter Max Röber: "Wir machen einfach Musik und darüber lernt man mal ein anderes Instrument, andere Musik, andere Menschen kennen", sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der Männerchor mit mehr als 90 Sängern feiert 2020 seinen 100. Geburtstag.

Bei der "Banda Internationale" machen Einheimische und Geflüchtete gemeinsam Musik, sie kommen etwa aus Burkina Faso, Syrien, dem Irak und Iran. Für Klarinettist und Banda-Mitbegründer Michal Tomaszewski passen Bergsteigerchor und die Musik der Brass-Kapelle gut zusammen. "Wir haben das Projekt Banda Internationale mit dem Vorsatz gestartet, uns mit Heimatmusik zu beschäftigen", sagt Tomaszewski. Bisher habe man sich allerdings auf die Heimatmusik der geflüchteten Bandkollegen konzentriert. "Nun haben wir die Gelegenheit, auch traditionelles, deutsches Liedgut gemeinsam mit Profis zu bearbeiten."