Tenor Rolando Villazón bei Adventskonzert der Kruzianer

Dresden (dpa/sn) - Der Dresdner Kreuzchor bekommt beim Adventskonzert am 20. Dezember im Stadion prominente stimmliche Verstärkung. Tenor Rolando Villazón "wird präsent sein", wie Verwaltungsleiter Uwe Grüner am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet. Laut Grüner hat sich der Sänger bei einem Termin in der Semperoper mit Kruzianern getroffen. "Das wird dann eingespielt." Der Kreuzchor bittet in diesem Advent zum vierten Mal zum großen Singen in der Fußballarena. Gast bei dem Spektakel sind die finnische Sopranistin Camilla Nylund, die rund 100 Sängerknaben werden von Streichern und einer Big Band begleitet.