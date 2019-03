Staatskapelle Dresden gratuliert Haitink zum 90. Geburtstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Sächsische Staatskapelle Dresden gratuliert ihrem früheren Chefdirigenten Bernard Haitink zum 90. Geburtstag. Der Niederländer begeht seinen Ehrentag an diesem Montag. "In seiner zweijährigen Zeit als Chefdirigent der Staatskapelle gab er dem Orchester wichtige Impulse in einer schwierigen Phase", erklärte Orchesterdirektor Jan Nast am Samstag. Haitink hatte die Staatskapelle 2002 übernommen. Sein Vorgänger Giuseppe Sinopoli war im April 2001 im Alter von 54 Jahren gestorben. Haitink genießt bei den Dresdner Musikern noch heute großes Ansehen und wird von vielen geradezu verehrt. Erstmals hatte er 1991 mit dem Orchester musiziert.