Musikfestspiele: Beifallsstürme für Birmingham-Orchester

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Das City of Birmingham Symphony Orchestra hat mit seiner Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla die Dresdner Musikfestspiele erobert. Für das Konzert im Kulturpalast der Elbestadt erhielten die Briten und ihre aus Litauen stammende Chefin am Freitagabend tosenden Applaus des Publikums. Dabei war das Orchester, das in seiner fast 100-jährigen Geschichte namhafte Dirigenten vor sich hatte, ziemlich zum Improvisieren gezwungen.

Pianistin Yuja Wang hatte ihren Auftritt als Solistin bei Prokofjews Klavierkonzert Nr. 5 Anfang dieser Woche absagen müssen. Doch auch ihr Ersatz, die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, die mit Tschaikowskis Violinkonzert zunächst aushelfen wollte, konnte aus familiären Gründen nicht nach Dresden kommen. So sprang ganz kurzfristig der amerikanische Pianist Kit Armstrong ein. Er interpretierte Robert Schumanns Klavierkonzert und wurde dafür mit Bravo-Rufen bedacht.

Schon zu Beginn konnte das Orchester bei György Ligetis "Concert Românesc" seine Klasse beweisen. Auch bei der abschließenden 2. Sinfonie von Brahms wurden das Orchester und einzelne Musiker für ihre solistischen Leistungen wie Popstars gefeiert. Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla lud das Publikum ein, das Orchester aus Birmingham auf seiner derzeitigen Europa-Tour weiter zu begleiten und dann auch im kommenden Jahr auf der Insel beim 100. Geburtstag mitzufeiern.