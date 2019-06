Letzte Tournee der Dresdner Philharmonie mit Sanderling

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Chefdirigent Michael Sanderling geht zum letzten Mal mit der Dresdner Philharmonie auf Tournee - nach Fernost. Das Orchester gibt unter der Leitung des 52-Jährigen vom 28. Juni bis zum 7. Juli acht Konzerte in Japan und Südkorea, wie die Intendanz am Freitag mitteilte. Das Programm umfasst Werke von Beethoven, Brahms, Schubert und Dvorák, als Solistin begleitet Geigerin Julia Fischer die Musiker. Sie spielen unter anderem in der Suntory Hall in Tokio sowie in Osaka, Fukuoka, Seoul und Incheon. Die Reise sei die vierte in die beiden asiatischen Länder nach 2013, 2015 und 2017.

Sanderling ist seit 2011 Chef der Dresdner Philharmonie und gibt das Amt nach der laufenden Spielzeit ab. Sein Nachfolger wird Marek Janowski.