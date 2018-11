Jazztage in Dresden mit Besucherrekord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Jazztage in Dresden haben bei ihrer 18. Auflage mehr Zuschauer angezogen als im Vorjahr. Zu den 80 Konzerten kamen rund 38 000 Zuschauer, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten und von einem Besucherrekord sprachen. Mehr als 500 Musiker aus 30 Ländern waren beteiligt. Dabei konnte das Festival auf Stars wie Klaus Doldinger, Jan Garbarek, Rebekka Bakken, Ute Lemper, Al Di Meola oder Billy Cobham bauen. "Rund die Hälfte der Konzerte war sehr gut besucht, zwölf ausverkauft", hieß es. Das Konzert des Amerikaners Gregory Porter musste wegen großen Andrangs in eine größere Spielstätte verlegt werden. Die nächsten Dresdner Jazztage Dresden sind vom 23. Oktober bis 24. November 2019 geplant.