Dresdner Philharmonie führt Glass-Werk auf

Dresden (dpa/sn) - Die Symphony No.12 "Logder" des US-Komponisten Philipp Glass wird von der Dresdner Philharmonie in Deutschland erstaufgeführt. Dazu erwartet das Orchester nach Angaben vom Freitag auch den US-amerikanischen Komponisten in der Elbestadt. In der ersten Saison unter Chefdirigent Marek Janowski sind neben besonderen Beethoven-Projekten im 250. Geburtsjahr des Komponisten fünf Uraufführungen geplant. Die Spezialprojekte bestehen in einer konzertanten Aufführung der einzigen Oper "Fidelio" sowie der Darbietung aller fünf Klavierkonzerte an einem Wochenende. Insgesamt werden bis zum Sommer nächsten Jahres 68 Orchesterkonzerte geboten.