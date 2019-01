Drei Komponisten schreiben Cello-Konzert für Jan Vogler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Gleich drei Komponisten schreiben derzeit ein Konzert für den Cellisten Jan Vogler. "Zhou Long, Sven Helbig und Nico Muhly ergänzen sich wunderbar. China, Deutschland & Europa und die USA - das Stück umspannt drei große Kulturkreise unserer Zeit und die Musik schickt uns auf drei verschiedene Kontinente", erklärte Vogler am Mittwoch und verband damit auch eine Botschaft: "So wie dieses Cellokonzert könnte unsere heutige Welt sein: farbig und kontrastreich, in glücklicher kultureller Koexistenz." Das dreisätzige Werk soll bei den Dresdner Musikfestspielen zusammen mit dem WDR-Sinfonieorchester unter Leitung seines designierten Chefdirigenten Cristian Măcelaru uraufgeführt werden.

Nachdem Vogler - der auch Intendant der Musikfestspiele in Dresden ist - Ende 2018 mit dem Schauspieler Bill Murray und dem musikalisch- literarischen Programm "New Worlds" eine Tournee durch Australien und Neuseelandtournee absolvierte, ist er in den kommenden Monaten wieder als klassischer Cellist zu erleben. Unter anderem spielt er in Budapest, München, Bogotá, Orlando und London. Am 13. März gibt er mit dem Pianisten Martin Stadtfeld und dem Geiger Gil Shaham ein Konzert im Dresdner Kulturpalast.