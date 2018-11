Weihnachtsklänge in Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Zeit für Weihnachtslieder: Der Sänger Björn Casapietra kommt am Montag nach Chemnitz. Zum Auftakt seiner Weihnachtstour "Christmas Love Songs" singt der Tenor ab 19.00 Uhr in der Markuskirche. Dabei will er das Publikum mit Klassikern wie "Es ist ein Ros' entsprungen" und dem DDR-Hit "Sind die Lichter angezündet" auf die besinnliche Zeit einstimmen. Bei einigen Konzerten will ihn seine neunjährige Tochter auf der Bühne unterstützen.

Casapietra macht zwei weitere Male in Sachsen mit seiner Weihnachtstour Halt: am 21.12 in Zittau (Landkreis Görlitz) und zwei Tage später in Schönfeld (Landkreis Meißen).