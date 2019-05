Chemnitz plant Fortsetzung von Anti-Rechts-Konzert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz soll es eine Neuauflage des Konzertes unter dem Schlagwort #wirsindmehr aus dem vorigen Jahr geben. Heute wollen die Organisatoren und die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE) Einzelheiten zu der Veranstaltung bekanntgeben. Unter dem Titel "Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr" ist das Konzert für den 4. Juli in der Chemnitzer Innenstadt geplant. Dabei soll es sich um einem Ableger des Kosmonaut Festivals handeln, das von der Band Kraftklub initiiert wurde und seit 2013 jährlich am Stausee Oberrabenstein ausgetragen wird.

Das Konzert #wirsindmehr fand im vorigen September in Chemnitz als Reaktion auf ausländerfeindliche Übergriffe und rechte Demonstrationen in der Folge des tödlichen Messerangriffs auf einen Deutschen statt. Neben Kraftklub waren dort unter anderem die Toten Hosen und die Punkband Feine Sahne Fischfilet vor 65 000 Besuchern aufgetreten.