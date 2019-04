Von Norwegen lernen: Gastland begeistert Messe jazzahead

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Jazzmusiker aus Norwegen haben mit ihrer Stilvielfalt die diesjährige Messe jazzahead! in Bremen geprägt. "Sie haben gezeigt, wie viel Musikalität in diesem Land steckt", sagte Projektleiterin Sibylle Kornitschky der Deutschen Presse-Agentur. Der weltweit größte Branchentreff für Jazzmusiker, Produzenten und Veranstalter ging nach vier Tagen am Sonntag zu Ende. Kornitschky sprach von etwa 3500 Fachbesuchern aus 60 Ländern in diesem Jahr.

Zur Eröffnung sang die norwegische Jazzsängerin Karin Krog. Der Multi-Instrumentalist Mathias Eick gab mit seinem Quintett ein Galakonzert. Für Deutschland war es die zweite intensive Begegnung mit norwegischer Kultur in diesem Jahr. Das nordische Land war auch Schwerpunkt des Europäischen Filmmarkts (EFM) auf der Berlinale 2019. Es wird im Herbst Gastland der Frankfurter Buchmesse sein.

Zu der Fachmesse mit zweiwöchigem Rahmenprogramm kamen 200 Musiker, Schriftsteller und Schauspieler aus Norwegen. "Jazz hat in Norwegen eine starke Stellung", sagte Ovind Skjerven Larsen vom Norsk Jazzforum. Den norwegischen Musikern sei Treue gegenüber den Jazz-Vorbildern nicht so wichtig wie das freie Spielen, das Finden der eigenen künstlerischen Stimme.

Norwegen habe früh darauf gesetzt, Live-Musik und Improvisation an die Schulen zu bringen, sagte Kornitschky. Bei der jazzahead! seien erstmals drei Konzerte für insgesamt 650 Bremer Kita-Kinder gegeben worden. "Wer sich als Kind mit Improvisation auseinandergesetzt hat, ist später auch auf anderen Ebenen dafür geschult", sagte Lucas Kazzer, Mitarbeiter der Union deutscher Jazzmusiker (UDJ).