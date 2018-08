Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Von Klassik bis Funk - das Musikfest in Bremen will Liebhaber verschiedener musikalischer Richtungen ansprechen. Von heute Abend an bis zum 15. September werden in der Hansestadt rund 40 Konzerte organisiert. Eröffnet wird das Fest mit dem Reigen "Eine große Nachtmusik". Dabei gibt es rund um den beleuchteten Marktplatz verschiedene Konzerte. Erwartet werden unter anderem die Künstlerinnengruppe Quatour Ardeo, die Kammermusik spielt, die klassische Band Spark mit Tanzmusik und der israelische Pianist Omer Klein. Neben bekannten Meisterwerken seien im Rahmen des Musikfestes auch in Vergessenheit geratene Musikstücke aus verschiedenen Jahrhunderten zu hören, teilten die Veranstalter mit. Eröffnet wird das 29. Musikfest von Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD).