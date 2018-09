Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker publikumsnah

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Der neue Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker Marko Letonja sucht die Nähe zum Publikum. Bei einem kurzen kostenlosen Konzert auf dem Marktplatz der Hansestadt gab der 57-jährige Slowene am Donnerstag einen Vorgeschmack auf die Konzertsaison 2018/2019, die am kommenden Sonntag startet.

Letonja werde einiges anders machen als seine Vorgänger, sagte die Sprecherin der Bremer Philharmoniker, Barbara Klein. Dazu zählt, dass der Generalmusikdirektor künftig selbst eine Einführung in seine Philharmonischen Konzerte gibt. "Er will das Publikum abholen", sagte Klein. Bislang hatten in der Regel Musikwissenschaftler Hintergrundinformationen zu den Aufführungen gegeben.

Zum Auftakt der Konzertsaison will der neue Chef am Pult mit seinem Orchester unter anderem ein Werk der französischen Komponistin Lili Boulanger (1893-1918) präsentieren.

Letonja hat als Konzertdirigent an vielen Orten gearbeitet. Er trat unter anderem mit den Wiener Symphonikern, den Münchner Philharmonikern, dem Münchner Rundfunkorchester, den Hamburger Symphonikern, dem Mailänder Orchestra Sinfonica "Giuseppe Verdi" und dem Opernorchester von Stockholm auf. Der studierte Pianist und Dirigent arbeitete zudem in Frankreich, Australien und Neuseeland.