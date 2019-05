Staatstheater macht Braunschweig zur "Stadt der Liebe"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Mit der Stadt der Liebe verbinden viele sicher nicht als erstes Braunschweig - dennoch macht das Staatstheater der Stadt "City of Love" zum Motto der kommenden Spielzeit. "Wir finden, dass das Theater ein Ort für große Gefühle sein muss", sagte Generalintendantin Dagmar Schlingmann am Freitag bei der Vorstellung des Programms. Es gehe aber nicht nur darum, Emotionen als Motor für Veränderung in den Mittelpunkt zu stellen. Der künstlerischen Leitung geht es auch um eine politische Botschaft. "Wir sind überzeugt, dass es anderswo in der Gesellschaft schon zu viel Hass, Unverständnis, Spaltung und Vorurteile gibt", sagte Schlingmann.

Für ihre dritte Saison in Braunschweig kündigte sie 35 Premieren und Klassiker wie Shakespeares Liebeskomödie "Ein Sommernachtstraum" und Edward Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" an. Als einen Beleg für zwei erfolgreiche Spielzeiten darf Schlingmann die Verleihung des Martin-Linzer-Theaterpreises verbuchen. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass das Staatstheater die Auszeichnung erhält, mit der seit 2017 jährlich herausragende künstlerische Leistungen eines Ensembles im deutschsprachigen Raum gewürdigt werden. Der undotierte Preis ist nach dem 2014 verstorbenen Theaterkritiker Martin Linzer benannt und wird von der Zeitschrift "Theater der Zeit" vergeben. Für die Wahl des Preisträgers ist ein jährlich wechselnder Alleinjuror zuständig.