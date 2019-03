Zu Bachs Musik nun auch der Kopf im Berliner Dom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Eisenach (dpa) - Eine Begegnung mit der Musik von Johann Sebastian Bach ist im Berliner Dom angenehmer Alltag. Nun können Besucher auch den Kopf des berühmten Komponisten (1685-1750) näher studieren. Die Ausstellung "Best of Bach" zeigt bis zum 3. Mai Höhepunkte aus Präsentationen des Bachhauses Eisenach. Der Kopf von Bach war 2007 von der Universität Dundee in Schottland rekonstruiert worden. In der Ausstellung wird mit Originalobjekten die Suche nach Bach-Bildnissen bis zur Ausgrabung des Schädels 1894 illustriert.