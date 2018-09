Lollapallooza-Festival auf der Zielgeraden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit Auftritten von Kraftwerk, Liam Gallagher und Trettmann setzt das Lollapalooza-Festival in Berlin zum Schlusspurt an. Mit einer 3D-Multimediashow der Electro-Pioniere von Kraftwerk will das Festival zum Abschluss am Sonntagabend eine Show präsentieren, die bislang an Orten wie dem Museum of Modern Art in New York, der Tate Modern in London oder der Neuen Nationalgalerie in Berlin gezeigt wurde.

Die Polizei zog nach dem ersten Festivaltag eine weitgehend positive Bilanz. Die Bundespolizei verzeichnete "keine nennenswerten Einsätze", wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Polizei Berlin leitete bis Sonntagmorgen 26 Strafverfahren ein, darunter auch drei Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Angesichts von 70 000 Besuchern im Olympiapark und Olympiastadion am ersten Tag sei es jedoch weitgehend friedlich gewesen.

Für Unmut sorgte am Samstagabend ein Einlassstopp beim Auftritt von Star-DJ David Guetta. Aus Sicherheitsgründen hatte der Veranstalter keine weiteren Gäste mehr zur Bühne im Olympiastadion vorgelassen.