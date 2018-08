Life Act-Festival unterstützt Hilfsprojekte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - 14 Elektro-Künstler treten am Sonntag (26. August) beim Life Act-Festival in Berlin-Kreuzberg auf. Musiker und Deejays wie Andi Toma von der Gruppe Mouse On Mars, Tiefschwarz, Sebo K und Alex Niggemann verzichten auf ihre Gage, um humanitäre Hilfsprojekte im Jemen und Ostafrika zu unterstützen. "Hundert Prozent der Erlöse werden gespendet", sagte eine Sprecherin. Wegen des Krieges im Jemen seien 22 von 28 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.

Eröffnet wird das Festival im Kreuzberger Prince Charles-Club um 15 Uhr mit dem Künstler Sierra Sam. Parallel starte eine Yoga Session, hieß es. Bis zum Abend (22 Uhr) soll unter freiem Himmel gefeiert werden. Danach gehe es im Club weiter.

Besucher können afrikanische Gerichte aus Gambia und Mauritius ausprobieren und sich mit 3D-Brillen Bilder der Hilfsprojekte anschauen. Die Erlöse des Festivals fließen an die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe.