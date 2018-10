Liedermacher Insterburg: Beisetzung auf Waldfriedhof Dahlem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Liedermacher Ingo Insterburg ("Ich liebte ein Mädchen") findet auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin seine letzte Ruhe. Die Beisetzung des Mitbegründers von Insterburg & Co. ist am 8. November (14.00 Uhr) geplant, wie sein langjähriger Musik-Manager Frank Nietsch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Insterburg war am vergangenen Samstag im Alter von 84 Jahren nach einer kurzen schweren Krebserkrankung gestorben.

Der als Ingo Wetzker 1934 in Insterburg in Ostpreußen (das spätere russische Tschernjachowsk) geborene Liedermacher hatte Ende der 1960er gemeinsam mit dem Comedian Karl Dall, dem Schauspieler Jürgen Barz und dem Autor Peter Ehlebracht die Band Insterburg & Co gegründet. Deren bekanntestes Lied ist das von Insterburg vorgetragene "Ich liebte ein Mädchen aus...", dessen Parodie sich bis heute in Youtube-Videos findet.

Der Waldfriedhof Dahlem im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist letzte Ruhestätte zahlreicher Prominenter. Dort sind etwa Entertainer Harald Juhnke (1929-2005), Komponist Werner Eisbrenner (1908-1981), die Politikerin Marie-Elisabeth Lüders (1878-1966) sowie der Maler Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) und der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1920-2015) beigesetzt.