Letzte Enkelin Richard Wagners ist tot

Bayreuth/Überlingen (dpa) - Die letzte Enkelin des Komponisten Richard Wagner ist tot. Verena Lafferentz-Wagner starb am vergangenen Freitag im Alter von 98 Jahren in Überlingen am Bodensee, wie das Präsidiumsmitglied im Richard-Wagner-Verband International, Rainer Fineske, am Dienstag sagte. Zuvor hatte die "Welt" berichtet. Lafferentz-Wagner wurde im Dezember 1920 als jüngstes Kind von Siegfried und Winifred Wagner in Bayreuth geboren, sie wuchs im Haus Wahnfried auf. Ihre Brüder Wieland und Wolfgang übernahmen später nach dem Zweiten Weltkrieg die Festspielleitung in Bayreuth.