Kritik an Rammstein-Video: "Für KZ-Überlebende empörend"

Berlin (dpa) - Auch nach Veröffentlichung des kompletten Videos "Deutschland" reißt die Kritik an der Band Rammstein nicht ab. "Der Wert dieses Videos als künstlerische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und Deutschland als Vaterland liegt weit unter Null", sagte der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, am Freitag nach Angaben des Verbandes während eines Aufenthaltes in der Gedenkstätte Auschwitz.

"Die Bandmitglieder toben mit ihren Gewaltfantasien durch die deutsche Geschichte wie aufgeputscht, getrieben von der Gier nach möglichst blutrünstigen Bildern und Szenen, die auch vor den deutschen Konzentrationslagern nicht halt machen", sagte Heubner. Für Überlebende der Konzentrationslager seien solche Videos empörend und abstoßend. "Allein die Inszenierung und Propagierung des neuen Videos durch die Szene am Galgen eines Konzentrationslagers war nichts als widerlich und nur dem Kommerz geschuldet."

Im Trailer zur neuen Single sind vier Band-Mitglieder zu sehen, deren Kleidung an die von KZ-Gefangenen erinnert. Im mehr als neunminütigen kompletten Video ist diese Szene im Abspann zu sehen. Als Video ist "Deutschland" eine Reise durch die deutsche Geschichte - von den alten Germanen bis zur Gegenwart. Das Video zeigt auch, wie sich Häftlinge an ihren Peinigern in NS-ähnlichen Uniformen rächen.