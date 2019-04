Komische Oper holt Regisseur Serebrennikov nach Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Komische Oper holt den am Montag aus seinem Hausarrest entlassenen, russischen Regisseur Kirill Serebrennikow nach Berlin. Serebrennikow werde in der nächsten Spielzeit Igor Strawinskys Oper "The Rake's Progress" inszenieren, kündigte Intendant Barrie Kosky am Dienstag an. Er habe am Montag Kontakt zu Serebrennikow gehabt, der Regisseur habe sehr froh geklungen. Kosky äußerte sich zuversichtlich, dass der Russe auch ausreisen dürfe.

Der Regisseur war überraschend nach rund anderthalb Jahren auf freien Fuß gesetzt worden. Der 49-Jährige darf Moskau aber nicht unerlaubt verlassen. Serebrennikov hatte an der Komischen Oper unter anderem "Der Barbier von Sevilla" inszeniert. "Er gehört zur Familie", sagte Kosky. Die russische Justiz wirft Serebrennikow sowie weiteren Angeklagten die Veruntreuung von Fördermitteln vor.

Für die kommende Spielzeit kündigte die Komische Oper neun Premieren an, darunter wieder mehrere Operetten, die zum Markenzeichen von Koskys Ära geworden sind. Geplant ist unter anderem die Aufführung einer lange verschollenen Operette des jüdisch-tschechischen Komponisten Jaromir Weinberger (1896-1967) für den einstigen Star-Tenor Richard Tauber. "Frühlingsstürme" gilt als letzte Operette, die noch in Zeiten der Weimarer Republik entstand. Nach 20 Aufführungen im Admiralspalast wurde sie im März 1933 von den Nazis abgesetzt.