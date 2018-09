Berliner Opern gehen bei Kritikerumfrage weitgehend leer aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Berlin ist trotz seiner gleich drei Opernhäuser bei Musikkritikern wenig geschätzt. In der diesjährigen Meinungsumfrage des Fachmagazins "Opernwelt" holte nur Erich Wolfgang Korngolds Mysterienspiel "Das Wunder der Heliane" an der Deutschen Oper einen Titel als "Wiederentdeckung des Jahres". Als bestes Opernhaus der Saison gewann Frankfurt. Auch alle übrigen Titel gingen an andere Städte.

Barrie Kosky, Chef der Komischen Oper in Berlin, konnte allerdings auswärts punkten. Seine "Meistersinger" bei den Festspielen in Bayreuth wurden als "Aufführung des Jahres" gewertet.

Die Umfrage der Zeitschrift bei 50 führenden Musikkritikern ist allerdings nicht repräsentativ, oft entfallen nur wenige Nennungen auf den Sieger.