Berliner Luft und ein Hauch von Nashville vermengen sich

Berlin (dpa) - Die Stetsons werden entstaubt, die Cowboystiefel auf Hochglanz poliert: Berlin bereitet sich auf ein langes Wochenende der Country Musik vor. Einmal mehr wird das Fontane-Haus im Bezirk Reinickendorf zum Schauplatz des Internationalen Country Music Meetings, zu dem mehr als 400 Musiker aus aller Welt anreisen, um vom 8. bis 10. Februar einen Hauch von Nashville zu verbreiten. "Wir werden immer größer, wir sind schon die absolute Pilgerstätte der Country Musik in Europa", sagte Organisator Frank Lange. Mehrere Tausend Besucher werden erwartet.

"Berlin ist inzwischen in aller Munde", bemerkte der Schwede Andreas Johansson, der bereits zum zweiten Mal in Berlin auftritt, über die Anziehungskraft des Meetings. "Berlin ist DER Ort geworden", pflichtete ihm Bjarne Soby von "Wings & Roots" aus Dänemark bei. Und der Schwede Johnny Andersson von der Band "CC Waterback" stellte fest: "Hier sind einfach alles und jeder vertreten."

Anderssons Landsfrau Mikaela Finne hat nach eigenem Bekunden "schon so viel Gutes" über das Meeting gehört, dass sie jetzt erstmals versuchen will, für weitere Auftritte in Deutschland Fuß zu fassen. Die Norwegerin Nina Flaaseth wiederum will einfach die großen und kleinen Bühnen genießen.

Mit ihnen reisen eine Reihe weiterer Musiker aus dem hohen Norden Europas an - Skandinavien hat eben mehr zu bieten als Sauna, Smørrebrød oder Billigmöbel zum Selberschrauben. Zwar ist die Country-Szene in den jeweiligen Ländern überschaubar, aber da die meisten Künstler inzwischen Anregungen direkt in der amerikanischen Country-Hochburg Nashville auf den Spuren von Dierks Bentley oder Garth Brooks holen, hoffen sie auf steten Publikumszuwachs.