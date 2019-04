20 Jahre "Grönland Records": Jubiläumskonzert in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit einem zweitägigen Festival wird Herbert Grönemeyers Plattenlabel "Grönland Records" im Herbst seinen 20. Geburtstag feiern. Bei dem Konzert am 3. und 4. Oktober im Berliner Club "Festsaal Kreuzberg" soll der "vielseitige Katalog" des Labels auf die Bühne gebracht werden, hieß es am Freitag. Mit dabei sind unter anderem das Frauen-Duo Boy, die Klaas-Heufer-Umlauf-Band Gloria, Krautrockpionier Michael Rother oder Singer-Songwriter Philipp Poisel. Grönemeyer hatte die Plattenfirma 1999 in London gegründet. Hauptsitz heute ist Berlin.

Er wolle seinen Künstlern vermitteln: "Arbeite in Ruhe, setze dich nicht unter Druck, wenn der Erfolg mal ausbleibt", sagt Grönemeyer einmal der Deutschen Presse-Agentur. Eine Erfahrung, die der Erfolgsmusiker selbst einmal gemacht hat. Seine ersten vier Alben floppten, bis 1984 die Platte "4630 Bochum" herauskam.