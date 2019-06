Choriner Musiksommer beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chorin (dpa/bb) - Das Open-Air-Festival Choriner Musiksommer bietet in diesem Jahr elf Wochen lang vor außergewöhnlicher Kulisse 18 Veranstaltungen. Das Programm auf dem Areal des einstigen Klosters Chorin reiche von Sinfonie-, über Chor- bis zu Kammerkonzerten, teilten die Veranstalter zum Auftakt am Samstag mit. Neben Werken des klassischen-romantischen Standardrepertoires erklingen auch Raritäten wie Clara Schumanns einziges Klavierkonzert. Als Eröffnungskonzert am Samstag war das Oratorium "Die Jahreszeiten" von Joseph Haydn mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin angekündigt.