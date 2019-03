Geiger Michael Barenboim mit zahlreichen Debüts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Der Geiger Michael Barenboim ist derzeit ein sehr beschäftigter Künstler. Nach seinem erstmaligen Auftritt bei der Dresdner Philharmonie am vergangenen Wochenende stehen schon im Mai weitere Debüts an. Dann wird der 33-Jährige mit den Los Angeles Philharmonic und der San Diego Symphony in den USA musizieren, teilte er bei seinem Gastspiel in Dresden mit. Bereits im April gibt es einen Auftritt in seiner Heimatstadt Berlin - beim Kammermusikfestival "Intonations" im Jüdischen Museum. Am 17. August ist Michael Barenboim Solist im Konzert des West-Eastern Divan Orchestra in der Berliner Waldbühne.