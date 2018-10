Zwickauer Museum zeigt Sonderschau über Autopionier Horch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Mit einer neuen Sonderausstellung erinnert das Zwickauer August Horch Museum an den 150. Geburtstag seines Namensgebers. In sieben Stationen wolle man die Person August Horch und dessen Leben von Freitag an in den Mittelpunkt stellen, sagte Museumsleiter Thomas Stebich im Vorfeld der Eröffnung am Donnerstag. Zwar wisse man viel über die Autos, die der Kraftfahrzeug-Pionier entwickelt habe. "Aber wie Horch aufwuchs, mit welchen Umständen er zu kämpfen hatte, darüber weiß man in der Regel nichts."

Die Ausstellung zeichnet das Leben des am 12. Oktober 1868 in Winningen (Rheinland-Pfalz) geborenen Ingenieurs von der Kindheit bis zu seinem Tod im Jahr 1951 nach. Horch gründete 1904 seine Autofabrik in Zwickau und legte damit den Grundstein der Automobilbautradition in der westsächsischen Stadt.