Zwickauer Auto-Museum zeigt VW-Ausstellung

Zwickau (dpa/sn) - Bentley, Porsche, Seat oder Audi: In einer neuen Sonderausstellung zeigt das Zwickauer August Horch Museum die Markenvielfalt des Volkswagen-Konzerns. Zwölf Marken, 13 Autos und ein Motorrad sind unter dem Titel "Together" zu sehen, wie Museumsleiter Thomas Stebich am Donnerstag in Zwickau sagte. Das älteste Exponat ist ein gelber Bugatti Type 15 von 1912, der einer Postkutsche ähnelt und an die Anfänge des Automobils erinnert. Die Bandbreite reicht vom südafrikanischen VW-Bus über das erste Rallye- Auto von Audi von 1980 bis hin zum Traktor von MAN. Die Ausstellung ist eine Übernahme des Audi-Museums Ingolstadt und bis 3. November zu sehen.