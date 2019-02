Kunstmuseum Wolfsburg verschiebt umstrittene Ausstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Im Zuge des Wechsels an der Spitze des Kunstmuseums Wolfsburg wird die umstrittene Ausstellung "Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters" verschoben. "Wir können aber keinen konkreten Termin nennen", sagte Geschäftsführer Otmar Böhmer am Dienstag in Wolfsburg. Die ursprünglich für den Herbst geplante Schau war noch vom langjährigen Direktor Ralf Beil mitkonzipiert worden. Kurz vor dem Jahreswechsel verließ Beil das Ausstellungshaus aber im Streit.

Die Hintergründe der Trennung blieben auch am Dienstag noch unklar. Er könne sich nicht dazu äußern, weil es noch eine juristische Auseinandersetzung mit dem früheren Leiter gebe, sagte Böhmer. Als Alternative werde eine Ausstellung des südafrikanischen Künstlers Robin Rhode vorgezogen, kündigte Andreas Beitin an. Er wird ab dem 1. April die Leitung des Wolfsburger Kunstmuseums übernehmen.