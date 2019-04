Weimar feiert Bauhaus-Museumseröffnung als Volksfest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa) - Das neue Bauhaus-Museum in Weimar hat bereits innerhalb der ersten 24 Stunden seiner Eröffnung mehrere tausend Besucher angezogen. "Wir sind schlichtweg begeistert, es ist ein grandioses Fest", sagte ein Sprecher der Klassik Stiftung Weimar am Samstag. Vor dem Eingang zum Museum und Neuen Museum bildeten sich lange Schlangen; beide Museen konnten am Wochenende kostenlos besucht werden. Das neue Bauhaus-Museum Weimar eröffnete am Freitagabend mit der Dauerausstellung "Das Bauhaus kommt aus Weimar". Auch im nahe gelegenen Neuen Museum wird seitdem die neue Dauerausstellung "Van de Velde, Nietzsche und die Moderne um 1900" gezeigt.

Seit der Öffnung für das allgemeine Publikum seien von Freitagabend bis Samstagmittag etwa 5000 Besucher in beiden Museen gezählt worden, sagte der Stiftungssprecher. Das Festwochenende mit Kulturprogramm und einem Basar endet am Sonntagabend. Am Samstag sind die Museen bis Mitternacht geöffnet.

Der Architekt Walter Gropius gründete vor 100 Jahren das Staatliche Bauhaus in Weimar als eine Schule für Architektur, Kunst und Design. Auf Entwürfe der Bauhäusler wird auch heute noch zurückgegriffen. 1925 verließ das Bauhaus Weimar aufgrund von politischen Drucks von rechts Richtung Dessau. Auch dort blieb die Einrichtung nicht lange. Sie zog nach Berlin, wo die Nationalsozialisten das Bauhaus 1933 schlossen.