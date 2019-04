Bisher knapp 30 000 Besucher im neuen Bauhaus-Museum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Wegen hoher Besucherzahlen verlängert das neue Bauhaus-Museum in Weimar seine Öffnungszeiten. Ab dem 1. Mai öffnet das Museum eine Stunde früher als bisher, wie die Klassik Stiftung Weimar am Montag mitteilte. Seit der Eröffnung am 5. April kamen den Angaben zufolge knapp 30 000 Besucher in den Betonkubus, in dem auf 2000 Quadratmetern 1000 der 13 000 Bauhaus-Objekte aus der Sammlung der Klassik Stiftung zu sehen sind. Darunter ist etwa die nach der Form- und Farblehre Wassily Kandinskys entstandene Wiege von Peter Keler oder die Teekanne von Marianne Brandt. Das Museum wurde zum 100. Jubiläum der einflussreichen Designschule erbaut. Walter Gropius hatte das Staatliche Bauhaus in Weimar 1919 als Schule für Design, Architektur und Kunst gegründet. Ideen und Entwürfe der Bauhäusler prägten die Design-Geschichte und hinterließen Spuren nicht nur in Thüringens Kulturlandschaft.