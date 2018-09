Thomas Thiel wird 2019 Direktor am Kunstmuseum Siegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegen (dpa/lnw) - Am Museum für Gegenwartskunst in Siegen gibt es im nächsten Frühjahr einen Wechsel in der Führungsspitze. Anfang April 2019 wird der Ausstellungsmacher Thomas Thiel (40) Direktor des Hauses. Die seit 14 Jahren amtierende Künstlerische Leiterin Eva Schmidt gebe auf eigenen Wunsch den Posten auf, teilte das Museum am Donnerstag in Siegen mit. Der designierte Direktor Thiel ist ein Experte für Gegenwartskunst. Er leitet seit 2008 den Bielefelder Kunstverein, wo er ein vielbeachtetes Ausstellungsprogramm und Projekte im öffentlichen Raum in Gang brachte.

Das Siegener Museum wird von einem gemeinnützigen Verein getragen. Es verfügt über eine umfangreiche eigene Sammlung moderner Kunst, unter anderem mit Arbeiten bisheriger Rubenspreisträger wie Cy Twombly, Sigmar Polke, Francis Bacon oder Bridget Riley. Das Haus ist in einem historischen Telegrafenamt und einem angrenzenden Neubau untergebracht.