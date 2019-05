Museum der Moderne in Schmalkalden offiziell eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmalkalden (dpa/th) - Die Eröffnung des Otto Mueller Museums der Moderne hat Besucher in die Südthüringer Kleinstadt Schmalkalden gelockt. "Es war schon einiges los", sagte ein Sprecher des Museums am Samstag. Gut 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen in dem restaurierten Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert mitten in der Stadt zur Verfügung. Träger ist der Kunstverein Schmalkalden "kunst heute". Dieser präsentiert in der ersten Ausstellung in dem Museum bis zum 15. September die Schau "Otto Mueller - Wege zur Moderne".

Der bekannte Expressionist Otto Mueller (1874-1930) war Mitglied der Künstlergruppe "Brücke". Im Nationalsozialismus galten seine Bilder als entartet und wurden aus Museen entfernt. Seine Arbeiten bilden den Kern der im neuen Museum gezeigten Werke, aber auch Arbeiten von Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel sind zu sehen. Die Kunstwerke gehören zum Großteil zur Sammlung des Kunstvereins. Einige Stücke sind Leihgaben der Otto-Mueller-Gesellschaft in Weimar.