Schloss Gottorf: Ergebnisse der Provenienzforschung

Schleswig (dpa/lno) - Wo kommt das Kunstwerk her? Ist die Herkunft unkritisch oder vielleicht Teil des Kunstraubs der Nationalsozialisten? Die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen in Schleswig betreibt - unterstützt durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste - seit mehr als fünf Jahren die systematische Untersuchung und Aufarbeitung der Sammlungsbestände des Museums für Kunst und Kulturgeschichte. Heute sollen aktuelle Ergebnisse der Provenienzforschung am Museum unter anderem anhand des verdächtigen Falles eines Gemäldes von Karl Hofer vorgestellt werden.