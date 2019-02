30 Jahre Museumsarbeit: Danneil-Museum zeigt Ausstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzwedel (dpa/sa) - Von Instrument bis Kaffeemaschine: Das altmärkische Johann-Friedrich-Danneil-Museum in Salzwedel blickt mit einer Ausstellung auf die Museumsarbeit der vergangenen 30 Jahre. Die Schau "Forum-Hanse-Narrenkopf" werde am Freitag (13.00 Uhr) eröffnet und bis 1. Mai präsentiert. Mit ihr blickt das Haus auf Projekte und Objekte, die seit der Wende realisiert und gezeigt wurden. Es sollen Themen, Inhalte und Kooperationen in Erinnerung gerufen werden. Das Museum will zeigen, wie sich die museale Außenwirkung in den vergangenen drei Jahrzehnten entwickelt hat.

Unter den Objekten sind unter anderem eine mittelalterliche Plastik mit Narrenkopf, eine DDR-Kaffeemaschine, ein selbstgebautes Musikinstrument eines Künstlers sowie Ausstellungsplakate.

Johann Friedrich Danneil (1783-1868) war ein Historiker und Pädagoge aus der Altmark. In dem nach ihm benannten Museum mit Altmark-Schwerpunkt gibt es 16 Ausstellungsbereiche. Das Haus gehört dem Verbund der Museen des Altmarkkreises Salzwedel an.