Frischer Wind im Museum Klopstockhaus: Neue Dauerausstellung

Quedlinburg (dpa/sa) - Texte des 18. Jahrhunderts, neue Medien und Interaktionen: Das Museum Klopstockhaus in Quedlinburg bringt frischen Wind in seine Dauerausstellung. Die modernisierte Schau "Wie der Körper zur Sprache kommt" werde Besuchern vom 3. April an präsentiert, teilten Stadt und Mitwirkende am Donnerstag in der Harzstadt mit. Es gebe neue Installationen, pointiert eingesetzte Exponate aus dem Museumsbestand und die Möglichkeit für Besucher, einen Medienguide zu nutzen. Je nach Alter und Interesse stünden auch verschiedene audiovisuelle Angebote bereit, hieß es.

Das Klopstockhaus ist das älteste Museum in der Welterbestadt Quedlinburg. Seit 1899 ist es ein Literatur- und Memorialmuseum für den Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) und andere bedeutende Persönlichkeiten der Stadt. Dazu zählen die erste promovierte deutsche Ärztin Dorothea Christiana Erxleben (1715-1762) und der Pädagoge und Turnvater Christoph Friedrich Gutsmuths (1759-1839). Alle drei wurden in Quedlinburg geboren und hätten wichtige Beiträge zur Aufklärung geleistet, hieß es.

An der Neukonzeption der Ausstellung hätten die Stadt, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Klopstockverein und die Stiftung für Romantikforschung mitgewirkt. Auch Studierende der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle sowie der Hochschule Merseburg hätten Beiträge geleistet.