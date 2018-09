Fotokunst von Klaus Dierßen in der Lyonel-Feininger-Galerie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quedlinburg (dpa/sa) - Fotos und Fotografiken des Hildesheimer Künstlers Klaus Dierßen werden von Dienstag an (19.00 Uhr) in der Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg präsentiert. Die Schau "Licht.Raum.Magie" gibt einen Einblick in 40 Jahre kreatives Schaffen, in denen sich Dierßen mit Licht und Schatten, Transparenz und Dichte, Tiefe und Weite auseinandergesetzt hat. In einem Künstlergespräch am 26. Oktober wird der 1949 geborene Dierßen seine fotografischen Techniken erläutern. Die Ausstellung in dem Museum für grafische Künste ist bis 7. Januar 2019 zu sehen.