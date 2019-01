Instagram und Staub ausgestellt auf Museum Burg Posterstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Posterstein (dpa/th) - Auf Entdeckungsreise per Smartphone und anhand von Staub können sich Besucher in gleich zwei Sonderausstellungen des Museums Burg Posterstein (Altenburger Land) in diesem Jahr begeben. In der Schau "Versteckte Orte - Instagramer auf #Schlössersafari in Mitteldeutschland" (24. Februar bis 12. Mai) stellen sieben Nutzer der Foto-Plattform Instagram versteckte Ecken und bekannte Schlösser der Region vor. Wie das Museum weiter mitteilte, zeigt der Kölner Historiker Wolfgang Stöcker vom 19. Mai bis 18. August Wachsskulpturen, in die er auf der Burg gesammelten Staub gießt. Damit stelle er etwa die Frage danach, was es wert ist, bewahrt zu werden.

Neben den bekannten ständigen Ausstellungen widmet sich eine dritte Sonderausstellung vom 1. September bis zum 17. November dem 1836 im heutigen Landkreis Altenburger Land geborenen Vogelkundler und Zeichner Anton Göring, der auch Illustrationen für das berühmte zoologische Nachschlagewerk "Brehms Tierleben" beisteuerte.