Hess wird Generaldirektor am Germanischen Nationalmuseum

Nürnberg (dpa/lby) - Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg (GNM) hat einen neuen Generaldirektor. Der 55-jährige Kunsthistoriker Daniel Hess folgt vom 1. Juli 2019 an auf den langjährigen Generaldirektor Professor Ulrich Großmann, der in den Ruhestand geht. Großmann wird gleichzeitig an den neu geschaffenen Lehrstuhl für Museumsforschung und Kulturgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg berufen. Hess war seit 1998 am GNM Leiter zweier Sammlungen und seit 2009 erster Stellvertreter des Generaldirektors und Mitglied der Generaldirektion.